Омск-Информ
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·Общество

Днем в городе и области по-прежнему тепло для конца ноября.

Последняя рабочая неделя ноября в Омской области запомнится похолоданием. По прогнозам синоптиков, ночью столбик термометра упадет до -11…-16 градусов. Местами до -5…-10 градусов. Днем зато прежнему тепло для конца ноября: до -1…-6 градусов.

Ожидаются туман и изморозь, на дорогах гололедица. В последующие дни в городе и области начнется постепенное снижение дневных температур.

·Общество

Днем в городе и области по-прежнему тепло для конца ноября.

Последняя рабочая неделя ноября в Омской области запомнится похолоданием. По прогнозам синоптиков, ночью столбик термометра упадет до -11…-16 градусов. Местами до -5…-10 градусов. Днем зато прежнему тепло для конца ноября: до -1…-6 градусов.

Ожидаются туман и изморозь, на дорогах гололедица. В последующие дни в городе и области начнется постепенное снижение дневных температур.