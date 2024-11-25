Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Авто

Объект запустили в пятницу, 22 ноября.

В Омске в пятницу, 22 ноября, запустили светофор на пересечении улиц 22 Апреля – 50 лет Октября в омских Нефтяниках.

Работа осуществляется в трех фазах. В сторону улицы 22 Апреля объект горит 48 секунд, по 50 лет Октября – 24 секунды. Пешеходная фаза вызывается только нажатием кнопки. Подрядчик установил светофор, смонтировал ограждение и бортовой камень, а также установил дорожные знаки. На работы потратили 4,83 млн рублей.

·Авто

Объект запустили в пятницу, 22 ноября.

В Омске в пятницу, 22 ноября, запустили светофор на пересечении улиц 22 Апреля – 50 лет Октября в омских Нефтяниках.

Работа осуществляется в трех фазах. В сторону улицы 22 Апреля объект горит 48 секунд, по 50 лет Октября – 24 секунды. Пешеходная фаза вызывается только нажатием кнопки. Подрядчик установил светофор, смонтировал ограждение и бортовой камень, а также установил дорожные знаки. На работы потратили 4,83 млн рублей.