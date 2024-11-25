Омск-Информ
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·Общество

Строительством занимается «Завод сборного железобетона № 6» Юрия Гуринова.

В границах улиц Шебалдина, Звездова и Иркутской в центре Омска началось строительство высотки на месте частного сектора. По данным «СуперОмска», территория обнесена строительным забором, работает строительная техника, уже забиты первые сваи.

Шестнадцатиэтажку возводит «Завод сборного железобетона № 6» Юрия Гуринова. Разрешение на строительство предприниматель получил в октябре нынешнего года.

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·Общество

Строительством занимается «Завод сборного железобетона № 6» Юрия Гуринова.

В границах улиц Шебалдина, Звездова и Иркутской в центре Омска началось строительство высотки на месте частного сектора. По данным «СуперОмска», территория обнесена строительным забором, работает строительная техника, уже забиты первые сваи.

Шестнадцатиэтажку возводит «Завод сборного железобетона № 6» Юрия Гуринова. Разрешение на строительство предприниматель получил в октябре нынешнего года.

3269