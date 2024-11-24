Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Происшествия

Автовладелец скрылся с места аварии.

Полицейские объявили в розыск водителя, скрывшегося с места смертельного ДТП. Об аварии в Знаменском районе стало известно в 12:35 часов. Предварительно установлено, что сегодня ночью водитель неустановленного автомобиля в селе Знаменском у дома № 5 на улице Новостроевской наехал на пешехода, после чего с места происшествия скрылся. В результате ДТП 47-летний пострадавший скончался на месте происшествия. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают личность и местонахождение водителя. Всех свидетелей аварии просят позвонить по телефонам: 79-36-91, 79-35-04, либо 102. Конфиденциальность гарантирована.

·Происшествия

Автовладелец скрылся с места аварии.

Полицейские объявили в розыск водителя, скрывшегося с места смертельного ДТП. Об аварии в Знаменском районе стало известно в 12:35 часов. Предварительно установлено, что сегодня ночью водитель неустановленного автомобиля в селе Знаменском у дома № 5 на улице Новостроевской наехал на пешехода, после чего с места происшествия скрылся. В результате ДТП 47-летний пострадавший скончался на месте происшествия. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают личность и местонахождение водителя. Всех свидетелей аварии просят позвонить по телефонам: 79-36-91, 79-35-04, либо 102. Конфиденциальность гарантирована.