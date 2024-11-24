Глава Омского областного Союза архитекторов Андрей Седачев считает: назначенный нам эту должность должен находиться в прямом подчинении у губернатора.

Председатель Омского регионального отделения Союза архитекторов России Андрей Седачев настаивает на необходимости назначения главного архитектора региона. По его словам, в прошлом году проводился конкурс на эту должность, но все кандидаты были отвергнуты.

– Повторно конкурс не объявлялся. Разумеется, это почти неприличная история, когда у региона с двумя миллионами жителей и огромной территорией нет главного архитектора, но при этом есть областной архитектурно-градостроительный совет, – цитируют Седачева «Коммерческие вести».

Руководитель организации считает, что имело бы смысл подчинить главного архитектора губернатору напрямую, выведя из-под влияния министров. Например, назначив заместителем председателя правительства. К тому же у главного архитектора области должна быть профессиональная команда.

– В любом случае, согласитесь, не должно быть так, как было прежде – когда главный архитектор области исключительно номинальная фигура, не имеющая полномочий ни на что влиять, – добавил Седачев.

Представители Союза архитекторов готовы представить своих кандидатов, как только конкурс на пост главного архитектора региона объявят повторно.