Омск-Информ
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·Общество

Для выполнения работ дополнительно устроены двое осужденных.

В лечебно-исправительном учреждении № 2  заключенные поставили на поток пошив форменного обмундирования для курсантов Омской академии МВД России.

Такой заказ является очередным подтверждением высокого качества и надежности работы лечебно-производственной мастерской учреждения. Он включает в себя изготовление форменной одежды, которая соответствует строгим требованиям износостойкости, защиты от неблагоприятных погодных условий и высокого уровня комфорта.

Для выполнения работ дополнительно трудоустроены двое осужденных. Таким образом заключенные получают навыки, необходимые для адаптации после выхода на волю.

·Общество

Для выполнения работ дополнительно устроены двое осужденных.

В лечебно-исправительном учреждении № 2  заключенные поставили на поток пошив форменного обмундирования для курсантов Омской академии МВД России.

Такой заказ является очередным подтверждением высокого качества и надежности работы лечебно-производственной мастерской учреждения. Он включает в себя изготовление форменной одежды, которая соответствует строгим требованиям износостойкости, защиты от неблагоприятных погодных условий и высокого уровня комфорта.

Для выполнения работ дополнительно трудоустроены двое осужденных. Таким образом заключенные получают навыки, необходимые для адаптации после выхода на волю.