Омск-Информ
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·Происшествия

Возгорание тушили семь пожарных.

За минувшие сутки, 23 ноября 2024 года, в Омской области случилось 8 пожаров.

В частности, в городе Исилькуле загорелся двухквартирный дом, который тушили семь пожарных. Спасатели вытащили из огня пострадавшую женщину.

В поселке Тевриз загорелось подворье – дом, веранда, баня, навес, в целом пламя бушевало на площади 220 квадратных метров. Все три жильца дома сумели эвакуироваться.

·Происшествия

Возгорание тушили семь пожарных.

За минувшие сутки, 23 ноября 2024 года, в Омской области случилось 8 пожаров.

В частности, в городе Исилькуле загорелся двухквартирный дом, который тушили семь пожарных. Спасатели вытащили из огня пострадавшую женщину.

В поселке Тевриз загорелось подворье – дом, веранда, баня, навес, в целом пламя бушевало на площади 220 квадратных метров. Все три жильца дома сумели эвакуироваться.