Омск-Информ
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·Происшествия

Водитель иномарки выехал на встречку и протаранил две машины.

Вчера в 18:35 стало известно об аварии на улице 70 лет Октября на Левобережье Омска.

По предварительным данным, 32-летний водитель «тойоты» выехал на встречку, где столкнулся с автомобилями «лексус» под управлением 38-летнего мужчины и «киа» под управлением 46-летней женщины. В результате ДТП медицинская помощь понадобилась 33-летнему пассажиру «тойоты» и  полуторагодовалому пассажиру «лексуса». Окончательно причины и обстоятельства ДТП будут установлены в ходе дальнейшей проверки.

·Происшествия

Водитель иномарки выехал на встречку и протаранил две машины.

Вчера в 18:35 стало известно об аварии на улице 70 лет Октября на Левобережье Омска.

По предварительным данным, 32-летний водитель «тойоты» выехал на встречку, где столкнулся с автомобилями «лексус» под управлением 38-летнего мужчины и «киа» под управлением 46-летней женщины. В результате ДТП медицинская помощь понадобилась 33-летнему пассажиру «тойоты» и  полуторагодовалому пассажиру «лексуса». Окончательно причины и обстоятельства ДТП будут установлены в ходе дальнейшей проверки.