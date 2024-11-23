Омск-Информ
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·Образование

Их будут предварительно тестировать. Если ребенок не знает русский язык, в школу его не возьмут.

Детей мигрантов, которые не знают русского языка, запретят брать в российские школы. Соответствующий законопроект Госдума рассмотрит на следующей неделе, сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

- Мы планируем буквально на следующей неделе еще рассмотреть одну законодательную инициативу. Речь идет о запрете детям мигрантов в случае, если они не знают русский язык, поступать в школу, - сказал Володин в интервью телеканалу «Россия 24».

По словам спикера, эту законодательную инициативу поддерживает подавляющее большинство депутатов Госдумы.

Чтобы выяснить уровень владения русским языком, детей мигрантов будут предварительно тестировать.

·Образование

Их будут предварительно тестировать. Если ребенок не знает русский язык, в школу его не возьмут.

Детей мигрантов, которые не знают русского языка, запретят брать в российские школы. Соответствующий законопроект Госдума рассмотрит на следующей неделе, сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

- Мы планируем буквально на следующей неделе еще рассмотреть одну законодательную инициативу. Речь идет о запрете детям мигрантов в случае, если они не знают русский язык, поступать в школу, - сказал Володин в интервью телеканалу «Россия 24».

По словам спикера, эту законодательную инициативу поддерживает подавляющее большинство депутатов Госдумы.

Чтобы выяснить уровень владения русским языком, детей мигрантов будут предварительно тестировать.