Пассажиры электропоездов оплачивают лишь часть экономически обоснованных тарифов. Остальное берет на себя региональный бюджет.

Правительство Омской области выделило 130 млн рублей на льготные тарифы для пассажиров пригородного железнодорожного транспорта, сообщил губернатор Виталий Хоценко.

– Средства направлены на транспортное обслуживание 56 населенных пунктов Омской области. Это позволит нашим жителям с комфортом ездить на пригородных поездах по льготным тарифам.

Льготные тарифы позволяют компенсировать АО «Омск-пригород» расходы на перевозку пассажиров. Экономически обоснованные тарифы выше, чем фактическая плата за проезд в электричках. В 2023 году субсидии из областного бюджета для пригородной компании составили 357 млн рублей.

За прошлый год «Омск-пригород» перевез более 2,6 млн пассажиров. Среди общего пассажиропотока свыше 504 тыс. человек – это федеральные и региональные льготники. Также на пригородных электричках перевезли 430 тыс. школьников и студентов.

В Омской области электрички ходят в четырех направлениях – Иртышское, Исилькульское, Называевское и Татарское.