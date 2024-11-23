На улице 1-я Затонская начинают прокладывать водопровод для строящихся неподалеку жилых домов. Проехать там будет нельзя.
Департамент общественной безопасности мэрии Омска сообщает о временном перекрытии движения транспорта по улице 1-я Затонская. Дорога является одним из въездов в парк «Зеленый остров» со стороны Красного Пути.
Как пояснили в городской администрации, перекрытие связано с проведением строительных работ по прокладке трубопровода для подключения строящихся жилых домов. Всего предусмотрено два этапа перекрытия движения транспорта:
- с 8:00 25 ноября до 22:00 11 декабря по улице 1-я Затонская, на участке дороги от улицы 3-я Ледорезная до жилого дома 7 по улице 1-я Затонская;
- с 8:00 12 декабря до 22:00 29 декабря по улице 1-я Затонская, на участке дороги от жилого дома 7 по улице 1-я Затонская до жилого дома 2 по улице 1-я Затонская.
Перекрываемый участок предлагают объезжать по улицам Красный Путь, Крутой Яр, 2-я Затонская, 6-я Северная.