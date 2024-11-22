Игра завершилась со счетом 2:1.

Сегодня, 22 ноября, на домашней «G-Drive Арене» прошел матч между омским «Авангардом» и «Адмиралом» из Владивостока. Игра завершилась победой «ястребов».

В первом периоде счет открыли омские хоккеисты, они забросили шайбу в ворота гостей. Второй период начался с ответного гола «Адмирала». Счет стал 1:1. «Авангард» забросил две шайбы подряд, однако одну из них не засчитали. По итогу второго периода счет составил 2:1.

В третьем периоде ситуация не изменилась, хотя попытки были как со стороны «Адмирала», так и со стороны омичей. В результате матч завершился в основное время со счетом 2:1.