Омск-Информ
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·Спорт

Роман Ротенберг сказал, что не хотел бы обсуждать хоккеиста, но уверен, что тот еще себя проявит.

Главный тренер СКА Роман Ротенберг рассказал «Чемпионату» про обмен голкипера Никиты Серебрякова в «Авангард». По его словам, причиной обмена стали «хоккейные факторы».

– Мы за Никиту боролись, была тяжелая сделка с «Адмиралом», которая долго шла. Здесь только хоккейные факторы, работа штаба по вратарям, – объяснил Ротенберг.

Главный тренер СКА уверен, что хоккеист еще проявит себя, поскольку пришел в топовый клуб. Также он ответил, что не хочет обсуждать игрока, который уже перешел в «Авангард». Но охарактеризовал Серебрякова как хорошего и честного человека, спортсмена.

·Спорт

Роман Ротенберг сказал, что не хотел бы обсуждать хоккеиста, но уверен, что тот еще себя проявит.

Главный тренер СКА Роман Ротенберг рассказал «Чемпионату» про обмен голкипера Никиты Серебрякова в «Авангард». По его словам, причиной обмена стали «хоккейные факторы».

– Мы за Никиту боролись, была тяжелая сделка с «Адмиралом», которая долго шла. Здесь только хоккейные факторы, работа штаба по вратарям, – объяснил Ротенберг.

Главный тренер СКА уверен, что хоккеист еще проявит себя, поскольку пришел в топовый клуб. Также он ответил, что не хочет обсуждать игрока, который уже перешел в «Авангард». Но охарактеризовал Серебрякова как хорошего и честного человека, спортсмена.