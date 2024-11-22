Роман Ротенберг сказал, что не хотел бы обсуждать хоккеиста, но уверен, что тот еще себя проявит.

Главный тренер СКА Роман Ротенберг рассказал «Чемпионату» про обмен голкипера Никиты Серебрякова в «Авангард». По его словам, причиной обмена стали «хоккейные факторы».

– Мы за Никиту боролись, была тяжелая сделка с «Адмиралом», которая долго шла. Здесь только хоккейные факторы, работа штаба по вратарям, – объяснил Ротенберг.

Главный тренер СКА уверен, что хоккеист еще проявит себя, поскольку пришел в топовый клуб. Также он ответил, что не хочет обсуждать игрока, который уже перешел в «Авангард». Но охарактеризовал Серебрякова как хорошего и честного человека, спортсмена.