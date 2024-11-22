Пожар произошел на втором этаже двухэтажного дома.

Сегодня, 22 ноября, в 17:59 в ГУ МЧС России по Омской области позвонили очевидцы и сообщили, что в деревне Верхний Карбуш произошел пожар. Загорелось жилье на втором этаже двухэтажного дома.

До приезда пожарных два человека сами покинули здание. Возгорание охватило 16 квадратных метров. Все вещи, которые там находились, сгорели.

Тушением огня занимались 13 сотрудников МЧС, использовали 4 единицы техники. Открытое горение потушили к 18:36. В огне никто не пострадал. Сейчас дознаватели регионального МЧС устанавливают причину пожара.

Фото: скриншот видео ГУ МЧС России по Омской области