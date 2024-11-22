72-летний мужчина наехал на девушку, которая шла по «зебре».

Сегодня, 22 ноября, в Омске произошло ДТП с пешеходом. Очевидцы сообщили об аварии в ГИБДД в 13:00. По предварительной информации, водитель автомобиля «Лада Калина» ехал по улице 27-я Северная. В районе дома №73 он сбил 17-летнюю девушку, которая переходила дорогу по нерегулируемому переходному переходу.

После аварии водитель скрылся с места ДТП. Пострадавшей понадобилась медицинская помощь, сейчас она находится под присмотром врачей. Очевидцы рассказали полицейским, что запомнили государственный знак и направление, в котором уехал нарушитель.

Подозреваемым оказался 72-летний житель Центрального округа. На пенсионера завели административные дела за оставление места ДТП и нарушение правил дорожного движения, которые привели к легкой или средней тяжести вреда здоровью. Полиция проводит проверку.

Фото: скриншот видео УМВД России по Омской области