Несмотря на сложные отношения между клубами, бывший гендиректор «Магнитки» и тогдашний президент «Авангарда» крепко дружили.

Бывший гендиректор магнитогорского «Металлурга» Геннадий Величкин рассказал, как ему спас жизнь экс-президент омского «Авангарда» Анатолий Бардин. Это произошло в столичной гостинице «Украина».

– Это был инсульт. Толя реально спас. Не замешкался, прямо в ресторане забросил на спину, дотащил до лифта, поднял наверх... – сказал Величкин в интервью «Спорт-Экспрессу». – Там череда совпадений! Я был не один, а рядом с Толей. Поблизости оказались какие-то фельдшеры, сразу вызвали скорую. Неотложка прямо в эту минуту проезжала мимо гостиницы, была свободна. Моментально меня погрузили. До больницы тоже всего ничего. Фантастическое везение!

С Бардиным, несмотря на острое соперничество и непростые отношения между «Магниткой» и «Авангардом», Величкин крепко дружил. Функционеры общались вплоть до смерти Бардина в 2017 году. Он умер от рака.

– Мы общались до его последних дней. Свои онкологические проблемы он не афишировал. На вопрос «Как здоровье?» неизменно отвечал: «Все нормально. Справляюсь». Действительно был уверен, что выкарабкается, – говорит Величкин о друге.

Последние годы жизни бывший президент «Авангарда» провел в немецком Баден-Бадене, где проходил лечение.

– Снимал квартиру рядом с клиникой, где проходил курс лечения. В итоге все, что заработал, там и оставил, – вспоминает бывший гендиректор «Магнитки».

Анатолий Бардин руководил «Авангардом» с 1997 по 2003 годы, затем официально был тренером-селекционером омского клуба до 2005 года. Вернулся в клуб в 2007 году в качестве генерального менеджера и проработал в этом качестве до 2011-го. Самый громкий успех «ястребов» при Бардине – чемпионство в 2004 году. Тогда в финале чемпионата России омичи обыграли «Магнитку».