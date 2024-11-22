Его поймали. Полиция опубликовала видеозапись этого происшествия.

Сегодня около 13:00 на улице 27-й Северной в Омске водитель «Лады Калины» сбил 17-летнюю девушку. Авария произошла возле поворота на Красный Пахарь, где начинается частный сектор.

Как сообщает полиция, девушка в момент аварии переходила дорогу по нерегулируемому переходу. Она получила травмы и находится в больнице.

Отметим, что водитель с места ДТП сбежал, однако очевидцы запомнили номер машины и указали полицейским направление, в котором он уехал. Нарушителя, 72-летнего жителя Центрального округа, вычислили и задержали. На пенсионера составили два протокола за оставление места аварии и за нарушение ПДД, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью человека.