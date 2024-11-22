Бывший гендиректор магнитогорского клуба Геннадий Величкин рассказал скандальные детали перехода в «Авангард» Дениса Зернова.

В сегодняшнем номере газеты «Спорт-Экспресс» вышло большое интервью известного хоккейного функционера, бывшего гендиректора магнитогорского «Металлурга» Геннадия Величкина. У этой команды всегда были особые отношения с «Авангардом», и Величкин подробно рассказал об одном скандальном случае.

Летом 2018 года, когда главным тренером «ястребов» стал Боб Хартли, а президентом клуба – легенда омской команды Максим Сушинский, «Авангард» набирал новый состав и решил пригласить на тот момент 22-летнего центрального нападающего тольяттинской «Лады» Дениса Зернова. В предыдущем сезоне он набрал 29 (16+13) очков в 56 матчах и вызвал ажиотаж среди топ-клубов. Заполучить воспитанника челябинского хоккея решила «Магнитка». Случился скандал.

– Значение имеет подача заявки в КХЛ. Кто это сделает первым. В 00.00 надо отправить. Мы отсылаем заявку – компьютер не принимает! Без пяти не принимает, без трех не принимает, без одной не принимает. Я сижу со своим юристом возле экрана. Ноль часов. Хоп! Заявка прошла. Утром приезжаю в офис, юрист говорит: «Обнародовали переходы. Зернов в Омске». – «Как?!» Начинаем разбираться, мне отвечают: «Авангард» раньше подал заявку». На несколько минут! – вспоминает Величкин.

Оперативность «ястребов» функционер объясняет административным ресурсом.

– Просто «Авангард» – это «Газпромнефть». Смогли выкрутить ситуацию. Я подал в арбитраж. На заседание не пустили, прошло без меня. Но там были агенты игрока, которые тоже выступали за то, чтобы Зернов перешел в «Металлург». Зернов не подписывал с «Авангардом» никаких бумаг до начала сборов. Мы пытались все оспорить в Верховном суде, Торгово-промышленной палате... Но дело затягивалось. Зернов звонит: «Завтра у «Авангарда» начинаются сборы. Вы сейчас то ли выиграете, то ли нет. А мне-то что делать?». Я отвечаю: «Езжай в Омск и все подписывай», – рассказал бывший гендиректор «Магнитки».

Величкин прямо говорит, что тот переход Зернова в «Авангард» был пролоббирован серьезными людьми.

– Меня переполняли злость и обида. Президентом «Авангарда» тогда был Сушинский. Я с ним очень жестко поговорил. Лишь время спустя осознал, что он-то ни при чем, – отмечает Геннадий Величкин. – Судьбу Зернова решали другие дяди, а Макса просто поставили перед фактом: «Парень переезжает в Омск. Все, точка!».

В составе «Авангарда» нападающий Денис Зернов провел три сезона, в 2021 году выиграв Кубок Гагарина. После этого он все-таки перешел в «Магнитку», где выступает уже четвертый год. В прошлом сезоне Зернов во второй раз стал обладателем Кубка Гагарина.