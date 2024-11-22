Количество матерей-одиночек подсчитали статистики.

Омскстат рассказал о женщинах, которые рожали детей в Омской области в прошлом году. Из них 77,9 % состояли в браке на момент родов, а 22,1 % – нет.

Средний возраст матерей – 28,8 года. Первенца омички рожают в среднем в 26 лет, второго ребенка – в 29,6 года, третьего – в 31,7, четвертого – в 32,5 года, а пятого и последующих – в 35,4 года.

При этом в прошлом году в регионе родилось 5684 первенца. Вторыми стали 4735 детей, третьими – 2897, а четвертыми – 1114. Пятыми и последующими в семьях региона появились за год 725 младенцев.