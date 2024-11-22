Администрация Черлакского района заплатила подрядчику, хотя объекты водоснабжения не были готовы в полном объеме.

Следственный комитет по материалам прокуратуры возбудил уголовное дело в отношении чиновников администрации Черлакского района. Их подозревают в превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ).

В 2021 году администрация заключила с подрядной организацией контракты на строительство насосной станции и реконструкцию сетей водоснабжения в райцентре Черлак. Общая сумма соглашений превысила 376 млн рублей.

– В последующем чиновники, достоверно зная о неготовности объектов, используя свое должностное положение, подписали акты о приемке якобы выполненных работ, на основании которых исполнителю контракта были перечислены бюджетные денежные средства, хотя фактически работы в полном объеме не были выполнены, – сообщили в СКР.

Помимо нанесения ущерба бюджету, из-за действий чиновников были нарушены права жителей на бесперебойное и надежное водоснабжение.

Добавим, что полторы недели назад глава областного Минстроя Владимир Шнипко сообщал, что в Черлаке завершается 2-й этап реконструкции сетей водоснабжения. Техническая готовность объекта составляет 96 %. Ранее подрядная организация увеличила количество рабочего персонала и техники.