Медики указали на основные способы передачи ВИЧ, а также рассказали, как избежать заражения.

ВИЧ (вирус иммунодефицита человека) – один из самых опасных для человека вирусов. Он поражает иммунную систему, основная задача которой – защищать наш организм от инфекций.

Попав в организм, несколько лет вирус ведет «тихую» жизнь, не «досаждая» человеку. Но все это время он неустанно разрушает иммунную систему, размножаясь за счет ее основных клеток – лимфоцитов.

СПИД (синдром приобретенного иммунодефицита) – конечная стадия ВИЧ-инфекции. С момента заражения до развития стадии СПИД может пройти от 7 до 15 лет.

ВИЧ может передаваться через:

Незащищенный половой контакт.

Внутривенное употребление наркотиков.

От ВИЧ-инфицированной матери ребенку во время беременности, родов и грудном вскармливании.

ВИЧ не передается через:

Посуду, белье, одежду.

Кашель, чихание, слезу, пот.

Общий туалет или душ.

Поцелуй.

Воду, еду.

Как узнать, что у человека ВИЧ?

Невозможно определить по внешним признакам, что человек инфицирован ВИЧ, поскольку вирус может находиться в организме в течение нескольких лет, не проявляя никаких симптомов заболевания.

Только с помощью анализа крови можно определить, что человек инфицирован. Кровь на ВИЧ можно сдать бесплатно в любой медицинской организации или купить тест в аптеке для проведения самотестирования.

Когда следует сдавать кровь на анализ? Что такое период «серонегативного окна»?

Поскольку анализ выявляет не сам вирус, а антитела к нему, то обследование необходимо проводить тогда, когда организм выработает их достаточное количество, то есть столько, чтобы тест-система смогла их обнаружить.

Для выработки антител нужно время – в среднем 3 месяца. Период, когда вирус в организме уже есть, а антитела еще не выработаны в достаточном количестве и не обнаруживаются тест-системами, называется «периодом окна». Обследование в этот период может показать отрицательный результат даже при наличии вируса в организме.

Существует ли лекарство от ВИЧ?

Вылечить ВИЧ полностью нельзя. Но существуют специальные антиретровирусные препараты, которые подавляют размножение вируса, не дают болезни прогрессировать и не допускают перехода ВИЧ-инфекции в стадию СПИДа. Препараты назначает врач-инфекционист после проведения исследований и постановки на диспансерное наблюдение. Важно принимать препараты стабильно и вовремя – в таком случае продолжительность и качество жизни человека никак не изменится. Лечение ВИЧ-инфекции проводится бесплатно.

Защититься от ВИЧ можно, если: