Медики указали на основные способы передачи ВИЧ, а также рассказали, как избежать заражения.
ВИЧ (вирус иммунодефицита человека) – один из самых опасных для человека вирусов. Он поражает иммунную систему, основная задача которой – защищать наш организм от инфекций.
Попав в организм, несколько лет вирус ведет «тихую» жизнь, не «досаждая» человеку. Но все это время он неустанно разрушает иммунную систему, размножаясь за счет ее основных клеток – лимфоцитов.
СПИД (синдром приобретенного иммунодефицита) – конечная стадия ВИЧ-инфекции. С момента заражения до развития стадии СПИД может пройти от 7 до 15 лет.
ВИЧ может передаваться через:
- Незащищенный половой контакт.
- Внутривенное употребление наркотиков.
- От ВИЧ-инфицированной матери ребенку во время беременности, родов и грудном вскармливании.
ВИЧ не передается через:
- Посуду, белье, одежду.
- Кашель, чихание, слезу, пот.
- Общий туалет или душ.
- Поцелуй.
- Воду, еду.
Как узнать, что у человека ВИЧ?
Невозможно определить по внешним признакам, что человек инфицирован ВИЧ, поскольку вирус может находиться в организме в течение нескольких лет, не проявляя никаких симптомов заболевания.
Только с помощью анализа крови можно определить, что человек инфицирован. Кровь на ВИЧ можно сдать бесплатно в любой медицинской организации или купить тест в аптеке для проведения самотестирования.
Когда следует сдавать кровь на анализ? Что такое период «серонегативного окна»?
Поскольку анализ выявляет не сам вирус, а антитела к нему, то обследование необходимо проводить тогда, когда организм выработает их достаточное количество, то есть столько, чтобы тест-система смогла их обнаружить.
Для выработки антител нужно время – в среднем 3 месяца. Период, когда вирус в организме уже есть, а антитела еще не выработаны в достаточном количестве и не обнаруживаются тест-системами, называется «периодом окна». Обследование в этот период может показать отрицательный результат даже при наличии вируса в организме.
Существует ли лекарство от ВИЧ?
Вылечить ВИЧ полностью нельзя. Но существуют специальные антиретровирусные препараты, которые подавляют размножение вируса, не дают болезни прогрессировать и не допускают перехода ВИЧ-инфекции в стадию СПИДа. Препараты назначает врач-инфекционист после проведения исследований и постановки на диспансерное наблюдение. Важно принимать препараты стабильно и вовремя – в таком случае продолжительность и качество жизни человека никак не изменится. Лечение ВИЧ-инфекции проводится бесплатно.
Защититься от ВИЧ можно, если:
- вести здоровой образ жизни (ежедневная физическая активность, рациональное питание, закаливание организма, полноценный отдых, профилактика вредных привычек и стрессовых состояний);
- не употреблять наркотики и алкоголь;
- отказаться от незащищенных сексуальных контактов, использовать презерватив;
- тату и пирсинг делать в специализированных салонах, предварительно убедившись в стерильности инструментов.