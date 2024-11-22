Современные смазочные материалы помогают увеличить межсервисный интервал и оптимизировать расходы на обслуживание сельскохозяйственной техники.

На крупнейшей международной выставке сельскохозяйственной техники оборудования и материалов «Югагро», проходящей в Краснодаре, «Газпромнефть-СМ» представила актуальную продукцию и цифровые разработки для агропромышленного комплекса. В деловой программе форума 1500 экспертов отрасли из всех регионов России и более 10 стран мира обсудили различные аспекты повышения устойчивости агробизнеса. В частности, участники форума познакомились с программой расширенного технического сервиса, которую компания реализует по всей стране.

Оборудование G-Profi Expert Center предназначено для безразборной диагностики дизельных и бензиновых моторов, а также механизмов и основных узлов индустриальной техники. Специалисты центра мобильной диагностики в Краснодаре в ходе анализа 300 результатов проб сформировали широкий перечень исследований, востребованных на ключевых предприятиях агропромышленного комплекса и топливно-энергетической отрасли, транспортной сферы и машиностроения.

– Внедрение стратегического подхода к обслуживанию оборудования – часть комплексного решения, которое компания предлагает своим партнерам. Помимо создания и выпуска смазочных материалов под запросы бизнеса, сотрудничество включает техническое сопровождение на базе G-Profi Expert Center. Настоящая исследовательская лаборатория в формате мобильного сервиса в синергии со своевременными поставками масел становится мощным инструментом для развития конкретных предприятий и всей отрасли, – отметил генеральный директор «Газпромнефть – смазочные материалы» Анатолий Скоромец.

Министр сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края Федор Дерека, в свою очередь, подчеркнул важность технического перевооружения отрасли для обеспечения продовольственной безопасности страны.

– Компания много лет является надежным поставщиком смазочных материалов для Краснодарского края, где сельское хозяйство остается одним из системообразующих направлений. Задача прорабатывается на всех уровнях: в регионе увеличиваются площади сева сельскохозяйственных культур, растут малый и средний агробизнес, развиваются фермерские хозяйства. Поддержка агропромышленного сектора становится драйвером роста ряда других сфер и отраслей, которые требуют оперативного обеспечения необходимыми высококачественными продуктами и технологичными услугами, – сказал министр.

Напомним, на ПМЭФ-2024 администрация Краснодарского края заключила с компанией соглашение о расширении поставок смазочных материалов в регион.