Стоимость работ, выполненных в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги», работ превысила 1 млрд рублей.
Губернатор Омской области Виталий Хоценко сообщил о выполнении капиталоемкого дорожного проекта по нацпроекту «БКД». Стоимость работ превысила 1 млрд рублей. Дорожники завершили весь комплекс работ на участке с 19 по 26 км магистрали по территории Омского района протяженностью 7,28 км.
— Завершили реконструкцию второго этапа дороги Омск – Нижняя Омка – граница Новосибирской области. Работы по обновлению трассы велись в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», инициированного нашим президентом Владимиром Путиным, — написал глава региона в своем телеграм-канале.
Проект реконструкции включал работы по переустройству коммуникаций, укладке водопропускных труб, земляные работы по досыпке земляного полотна, укладке дорожной одежды с верхним слоем из щебёночно-мастичного асфальтобетона. На трассе для безопасности дорожного движения установлены металлические барьерные ограждения, остановочные автопавильоны, линия наружного освещения, светофорные объекты, дорожная разметка, знаки и сигнальные столбики. В прошлом году был выполнен первый этап реконструкции дороги Омск – Нижняя Омка – граница Новосибирской области по территории Омского района протяженностью 5,92 км.