Омск-Информ
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·Общество

После гибели солдата на все предусмотренные законом пособия претендовал его отец. Мать военнослужащего была категорически против.

Кормиловский районный суд Омской области удовлетворил иск местной жительницы, которая требовала лишить бывшего мужа прав на получение выплат в связи с гибелью их сына на СВО. Отец погибшего солдата претендовал на все предусмотренные законом пособия, мать была категорически против этого.

– Судом установлено, что мужчина участие в содержании и воспитании сына не принимал, не проявлял заботу о его здоровье, не оказывал ему моральную, физическую и духовную поддержку. Указанные обстоятельства явились основанием для удовлетворения заявленных требований в полном объеме, – говорится в сообщении пресс-службы суда.

Решение уже вступило в законную силу.

1095
·Общество

После гибели солдата на все предусмотренные законом пособия претендовал его отец. Мать военнослужащего была категорически против.

Кормиловский районный суд Омской области удовлетворил иск местной жительницы, которая требовала лишить бывшего мужа прав на получение выплат в связи с гибелью их сына на СВО. Отец погибшего солдата претендовал на все предусмотренные законом пособия, мать была категорически против этого.

– Судом установлено, что мужчина участие в содержании и воспитании сына не принимал, не проявлял заботу о его здоровье, не оказывал ему моральную, физическую и духовную поддержку. Указанные обстоятельства явились основанием для удовлетворения заявленных требований в полном объеме, – говорится в сообщении пресс-службы суда.

Решение уже вступило в законную силу.

1095