С места происшествия виновник сбежал, но его все равно вычислили.

Вчера утром в поселке Большегривское Нововаршавского района Омской области произошел пожар. Около 08:58 загорелась заброшенная хозяйственная постройка.

Сарай тушили 3 пожарных и добровольная пожарная команда, задействовав 1 единицу техники. Ликвидировать открытое горение им удалось уже в 09:42. Площадь пожара составила 400 кв. м.

Дознаватели МЧС России по Омской области установили, что пожар случился из-за детской шалости. По предварительным данным, 13-летний школьник прогулял учебу и спрятался в заброшенной постройке. Когда он развел костер, чтобы согреться, искры попали на шаль, лежавшую в сарае, и возникло пламя. Подросток, испугавшись, убежал.

Отметим, что в этом году дети устроили в регионе 15 пожаров. Никто из юных пироманов не пострадал.