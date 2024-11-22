Людей приглашают на видеоконференции и показывают человека, похожего на Сергея Шелеста. Далее все по стандартной схеме.

Интернет-мошенники стали использовать изображение мэра Омска Сергея Шелеста для обмана людей. Сегодня глава города выступил с официальным заявлением и рассказал, как работает эта преступная схема.

По словам Шелеста, сначала человеку звонят якобы из приемной мэра Омска, а затем ему отправляют на электронную почту письмо, в котором обозначены дата и время видеоконференции с участием главы города. Она проходит на одной из интернет-платформ для видеозвонков.

– Человек, которого пригласили на разговор с «мэром» видит изображение человека, похожего на меня; ведется диалог на тему, близкую «моему» собеседнику; беседа длится около получаса, – сообщил Сергей Шелест. – После ее окончания человеку звонит тот самый «сотрудник ФСБ», также приглашает его поговорить онлайн, а далее по всем уже известной схеме: «ваша судьба в наших руках», «мы вам поможем перевести деньги на безопасный счет», «никому ничего не говорите» и т. д.

Одной из первых целей мошенников был известный омский микроминиатюрист Анатолий Коненко. Он сразу почувствовал подвох, поучаствовал в конференции, записал происходящее, а после этого обратился в полицию.

– Будьте бдительны, внимательны, если мы с вами знакомы, и вам звонят от моего имени, наберите меня или отправьте сообщение, переспросите в приемной – номер телефона находится в свободном доступе, – проинструктировал омичей мэр.

Добавим, что мошенники не впервые прикрываются высокопоставленными чиновниками для обмана людей. Ранее предпринимались попытки «развода» омичей с помощью фейкового губернатора.