Омск-Информ
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·Образование

Этим займутся психологи. Практику реализуют во всех учебных заведениях региона.
В омских школах начали собирать согласия родителей на мониторинг страниц их детей в соцсетях. Как сообщает «Вечерний Омск» эту практику реализуют во всех образовательных учреждениях области.
– Мониторинг проводится в целях своевременной оценки рисков вовлечения обучающихся в деструктивный контент с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, – отметили в региональном министерстве образования.
Следить за соцсетями будут специалисты Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи и представители Центра изучения и сетевого мониторинга молодежной среды.
·Образование

Этим займутся психологи. Практику реализуют во всех учебных заведениях региона.
В омских школах начали собирать согласия родителей на мониторинг страниц их детей в соцсетях. Как сообщает «Вечерний Омск» эту практику реализуют во всех образовательных учреждениях области.
– Мониторинг проводится в целях своевременной оценки рисков вовлечения обучающихся в деструктивный контент с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, – отметили в региональном министерстве образования.
Следить за соцсетями будут специалисты Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи и представители Центра изучения и сетевого мониторинга молодежной среды.