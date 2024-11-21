Превышения ПДК зафиксировали в нескольких округах.

Вчера, 20 ноября, Омск с самого утра накрыл густой туман. Днем видимость стала немного лучше, а к вечеру туман снова стал гуще. По данным Обь-Иртышского УГМС, в это же время сразу в нескольких городских округах произошли выбросы.

Так, в Кировском и Ленинском округах предельно допустимая концентрация хлорида водорода была превышена в 1,1 раза. Кроме того, в редакцию «Омск-информа» обращались жители Центрального округа с жалобой на химическую вонь.

Выяснилось, что в этом округе ПДК хлорида водорода превышала норму в 0,7 раза. В двух других округах концентрация вредного вещества была незначительной.