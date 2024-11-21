Общий объем доходов и расходов составил более 44 млрд рублей.

Депутаты комитета по социальной политике омского Заксобрания рассмотрели проект нового бюджета фонда обязательного медицинского страхования (ОМС) на грядущие три года, сообщает Ngs55. Общий объем доходов и расходов бюджета регионального фонда на 2025 год составил 44,2 млрд рублей. Это на 16,5 % больше, чем в этом году.

Основные доходы – это межбюджетные трансферты из бюджета Федерального фонда ОМС, а расходы связаны с финансированием территориальной программы и оплатой лечения омичей в клиниках других российских регионов. В бюджет заложили средства на обучение медиков, а также покупку и ремонт медицинского оборудования.

Затем депутаты приступили к обсуждению доклада омского Минздрава. Они коснулись вопросов оказания соцподдержки медиков, подготовки и обучения врачей. После чего депутаты снова обсудили проекты законов, которые разработали для противодействия угрозам семьи, материнства, отцовства и детства. На заседании прозвучали предложения для работы комитета в 2025 году и обращения от граждан, которые поступили в октябре-ноябре 2024 года.