Пенсионерка обманом похитила у студентки более 8 тысяч рублей.

В полицию обратилась 23-летняя жительница Центрального округа, которая рассказала, что у нее похитили 8 200 рублей. Девушка рассказала, что находилась в салоне своей машины на улице Маркса, когда к ней подошла пенсионерка и попросила денег на хлеб.

Омичка дала женщине 100 рублей, после чего незнакомка заявила, что на девушке порча, и предложила ее снять. Для ритуала она взяла еще одну сторублевую купюру, свернула ее и начала шептать заговор. Затем потребовала банкноты большего номинала для аналогичных действий.

Для окончания ритуала пенсионерка предложила девушке прогуляться по кладбищу обнаженной, а сама ушла вместе с деньгами. Студентка рассказала историю родственникам, и они отправили ее в полицию.

Полицейские нашли подозреваемую, ею оказалась 61-летняя омичка, которая ранее была судима за аналогичное преступление. На допросе она призналась в преступлении, а деньги уже успела потратить. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».