Омск-Информ
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·Общество

Ответственных лиц подозревают в халатности, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Следственный комитет России по Омской области начал доследственную проверку после публикаций в СМИ информации об одной из омских школ. Сообщалось, что в учебном заведении отделка помещений и электрическая проводка находятся в аварийном состоянии.

Сейчас следователи проводят мероприятия, чтобы установить все обстоятельства. По результатам проверки ведомство даст оценку действиям ответственных лиц. Также будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Халатность» (статья 293 УК РФ).

·Общество

Ответственных лиц подозревают в халатности, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Следственный комитет России по Омской области начал доследственную проверку после публикаций в СМИ информации об одной из омских школ. Сообщалось, что в учебном заведении отделка помещений и электрическая проводка находятся в аварийном состоянии.

Сейчас следователи проводят мероприятия, чтобы установить все обстоятельства. По результатам проверки ведомство даст оценку действиям ответственных лиц. Также будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Халатность» (статья 293 УК РФ).