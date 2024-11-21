Омск-Информ
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·Политика

Квалификационная коллегия судей рассмотрит соответствующие заявления.

Завтра, 22 ноября, Квалификационная коллегия судей рассмотрит несколько заявлений, связанных с отставками трех судий. В частности, судья Нижнеомского районного суда Омской области Алексей Шаульский хочет уйти в отставку со 2 декабря 2024 года.

Также об отставке с 27 декабря 2024 года просит председатель Таврического районного суда Омской области Евгения Толмачева. Кроме того, ККС вынесет решение о прекращении полномочий Оксаны Макарочкиной, которая является судьей Первомайского районного суда Омска. Она хочет покинуть свой пост с 9 января 2025 года.

·Политика

Квалификационная коллегия судей рассмотрит соответствующие заявления.

Завтра, 22 ноября, Квалификационная коллегия судей рассмотрит несколько заявлений, связанных с отставками трех судий. В частности, судья Нижнеомского районного суда Омской области Алексей Шаульский хочет уйти в отставку со 2 декабря 2024 года.

Также об отставке с 27 декабря 2024 года просит председатель Таврического районного суда Омской области Евгения Толмачева. Кроме того, ККС вынесет решение о прекращении полномочий Оксаны Макарочкиной, которая является судьей Первомайского районного суда Омска. Она хочет покинуть свой пост с 9 января 2025 года.