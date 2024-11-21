Здание достроили до третьего этажа.

В мэрии Омска рассказали о степени готовности школы в Серебряном Береге. Учебное заведение на 1122 места, которое возводит подрядчик «Русстрой», готово на 32 %.

Здание построили до третьего этажа, за исключением пятого и шестого блоков, где строителям пришлось дополнительно усиливать фундамент. Готовы стены первого этажа, начался монтаж внутренних инженерных коммуникаций. В первую очередь строители прокладывают сети теплоснабжения, чтобы до конца года закрыть тепловой контур и начать штукатурные работы. В школе начали устанавливать окна.

На объекте ежедневно работают 86 человек, четыре башенных крана и дополнительная строительная техника. Объект рассчитывают сдать к июлю будущего года.

– При условии отсутствия форс-мажорных обстоятельств объект будет сдан в эксплуатацию к июлю следующего года, – уточнили в мэрии.

Учебное заведение за небольшой период строительства успело обрести статус долгостроя. Первый подрядчик, компания «Капитал строй», с которой заключили контракт в 2022 году, сильно затянул работы, не уложившись сроки. В итоге объект отдали другой компании. Стоимость работ оценивается в 1,1 млрд рублей.