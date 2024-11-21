Омск-Информ
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·Общество

Мероприятие прошло в рамках нацпроекта «Экология».
Губернатор Виталий Хоценко сообщил о ликвидации в Кировском округе очередной закрытой свалки в Омске.
– Весной здесь будет высажен газон. Полигон действовал с 1952 до 2015 года, – рассказал губернатор. – Это не первая свалка, которую рекультивировали на территории Омска. Ранее завершены работы по рекультивации в Центральном и Советском округах. Полигон в Ленинском округе подрядчик обещает сдать до конца года.
Мероприятия проходят в соответствии с национальным проектом «Экология». За период эксплуатации левобережного полигона было накоплено около 3,8 млн кубометров отходов, отходы занимали 42,2 га.
В данный момент на этой территории идет восстановление земель: укладка плодородного грунта и посев многолетних трав. Техническая готовность объекта в Кировском округе составляет 100 %, ведется приемка документации.
·Общество

Мероприятие прошло в рамках нацпроекта «Экология».
Губернатор Виталий Хоценко сообщил о ликвидации в Кировском округе очередной закрытой свалки в Омске.
– Весной здесь будет высажен газон. Полигон действовал с 1952 до 2015 года, – рассказал губернатор. – Это не первая свалка, которую рекультивировали на территории Омска. Ранее завершены работы по рекультивации в Центральном и Советском округах. Полигон в Ленинском округе подрядчик обещает сдать до конца года.
Мероприятия проходят в соответствии с национальным проектом «Экология». За период эксплуатации левобережного полигона было накоплено около 3,8 млн кубометров отходов, отходы занимали 42,2 га.
В данный момент на этой территории идет восстановление земель: укладка плодородного грунта и посев многолетних трав. Техническая готовность объекта в Кировском округе составляет 100 %, ведется приемка документации.