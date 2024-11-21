Омск-Информ
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·Экономика/Бизнес

В регионе превышены плановые цифры введенных в эксплуатацию новых жилых объектов.

В правительстве Омской области озвучили цифры ввода новостроек. Как оказалось, по состоянию на ноябрь 2024 года эти показатели составили 731 тысячу кв. метров нового жилья. Это уже на 31 тыс. кв. м больше плановых показателей нынешнего года.

Наибольший прирост зафиксировали в индивидуальном жилищном строительстве (ИЖС), где введено в эксплуатацию 568,6 тысячи квадратных метров.

·Экономика/Бизнес

В регионе превышены плановые цифры введенных в эксплуатацию новых жилых объектов.

В правительстве Омской области озвучили цифры ввода новостроек. Как оказалось, по состоянию на ноябрь 2024 года эти показатели составили 731 тысячу кв. метров нового жилья. Это уже на 31 тыс. кв. м больше плановых показателей нынешнего года.

Наибольший прирост зафиксировали в индивидуальном жилищном строительстве (ИЖС), где введено в эксплуатацию 568,6 тысячи квадратных метров.