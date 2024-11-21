Депутаты Законодательного собрания провели выездное собрание на площадке БУ ОО «Безопасный регион».

Комитет по законодательству и местному самоуправлению Законодательного собрания Омской области провел выездное заседание. Парламентарии посетили БУ ОО «Безопасный регион» и смогли узнать о деятельности этой организации и познакомиться с функционированием государственной информационной системы Омской области «Аппаратно-программный комплекс технических средств «Безопасный город».

– Мы проводим сегодня выездное заседание совместно с министерством региональной безопасности Омской области и бюджетным учреждением «Безопасный регион», чтобы ознакомиться с работой учреждения и аппаратно-программного комплекса технических средств «Безопасный город», – открыл пленарную часть председатель областного парламента Владимир Седельников. – Хотелось бы отметить высокий уровень подготовки наших коллег к проведению заседания.

Дмитрий Подзолкин, директор учреждения, выступил с подробным докладом о функционировании АПК «Безопасный город». Он рассказал о структуре комплекса, взаимодействии с экстренными оперативными службами и о планах учреждения. Депутаты высказывали свои предложения по поводу работы комплекса, а также поднимались актуальные темы, затрагивающие в целом развитие государственной информационной системы региона. В итоге комитет решил принять информацию к сведению.

Следующим был вопрос о результатах реализации государственной программы Омской области «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций, участие в обеспечении общественного правопорядка и общественной безопасности Омской области». Информацию комитету предоставило областное министерство региональной безопасности.

Кроме того, депутаты обсудили в режиме первого чтения проект закона № 1807-7 «О внесении изменения в статью 6.2 Закона Омской области «О противодействии коррупции в Омской области» и другие документы.