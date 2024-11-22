Комитет по социальной политике также обсудил ряд других проектов, включая финансирование обучения медицинских работников.

Законодательное собрание Омской области одобрило законопроект «О бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов».

Согласно этому законопроекту устанавливается общий объем доходов и расходов бюджета фонда ОМС региона на 2025 год. Сумма – 44,2 млрд рублей, что на 16,5 % больше, чем в текущем году. Основным источником доходов являются субвенции, поступающие из бюджета Федерального фонда ОМС.

Ключевые направления расходной части бюджета – финансирование территориальной программы ОМС, а также оплата лечения омичей в клиниках других регионов России. Еще часть средств направлена на обеспечение специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи. Кроме того, предусмотрены средства на обучение медицинских работников, а также на приобретение и ремонт медицинского оборудования.

Члены комитета единогласно рекомендовали областному парламенту принять законопроект к рассмотрению.

Помимо этого, парламентарии также рассмотрели ряд других проектов.

Первый – проект, согласно которому вносится ряд изменений в части учета в составе многодетной семьи несовершеннолетних и совершеннолетних детей, проживающих в другом регионе или отдельно от родителей, опекунов, попечителей, приемных родителей в связи с обучением в общеобразовательных организациях, профессиональных общеобразовательных организациях, образовательных организациях высшего образования.

Кроме того, в случае ограничения родительских прав в отношении одного из трех несовершеннолетних детей предоставление мер социальной поддержки в отношении несовершеннолетних детей в данной семье, признанной многодетной, не прекращается.

Ряд других изменений – оптимизация использования бюджетных средств, которые передаются органам местного самоуправления на социальную поддержку многодетных граждан.

Также депутаты обсудили еще один проект в сфере здравоохранения – об оказании содействия в предоставлении мер социальной поддержки медицинским работникам и о подготовке медицинских кадров.

Последний рассмотренный законопроект – закон «О запрете склонения к искусственному прерыванию беременности на территории Омской области» и «О внесении изменений в Кодекс Омской области об административных правонарушениях». Цель законопроекта – противодействие информационным угрозам семье, материнству, отцовству и детству. Депутаты рекомендовали принять законопроект в первом чтении.