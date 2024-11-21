По словам нападающего, его задачей было как можно скорее приехать в Омск и начать работу с командой.

Вернувшийся в состав «Авангарда» нападающий Наиль Якупов рассказал подробности своего перехода в омский клуб. Хоккеист провел за «ястребов» три сезона (2020/2021, 2021/2022 и 2022/2023), затем перешел в «Нефтехимик», а нынешний чемпионат начинал в «Куньлунь Ред Стар».

О возвращении Якупова было объявлено неделю назад. Хоккеист рассказывает, что его задачей было оперативно собрать вещи и как можно раньше прилететь в Омск.

– Никто бы не дал времени собираться неделями, все быстро произошло. Документные дела решали на стороне, а моей задачей было как можно скорее собраться и прилететь, – сказал Якупов в комментарии порталу «Чемпионат».

Пока Якупов провел за старый-новый клуб всего один матч и не отметился результативными действиями.