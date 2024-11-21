Новый председатель совета директоров клуба Евгений Кожевников словно попал на распродажу за 5 минут до ее закрытия.

Хоккейный обозреватель газеты «Спорт-Экспресс» Михаил Зислис критически высказался о трансфертной политике омского «Авангарда». По мнению эксперта, бессистемная покупка игроков, происходящая по инициативе нового председателя совета директоров клуба Евгения Кожевникова, не сулит клубу хорошего.

– Относительно того, что происходит в «Авангарде», ничего хорошего сказать пока нельзя. Бессистемное приобретение новых игроков продолжается. Скоро места в раздевалке закончатся. У меня складывается впечатление, что новый босс «Авангарда» попал на распродажу за пять минут до закрытия и стремится скупить все, до чего успеет дотянуться. Плохая стратегия, – считает Зислис.

Инсайдер также сообщил, что руководитель «Авангарда» на полном серьезе рассматривал вариант с обменом в СКА воспитанника омского хоккея, защитника Михаила Гуляева на вратаря питерцев Никиту Серебрякова. За него, в конце концов, отдали молодого голкипера Станислава Бережного.

– Хорошо еще, что его в последний момент отговорили от обмена защитника Гуляева на Серебрякова. Это был бы полный провал, – отметил эксперт.

После прихода в клуб Евгения Кожевникова «Авангард» вернул целый ряд игроков, от услуг которых отказался ранее. В их числе Николай Прохоркин, Наиль Якупов и Илья Каблуков.