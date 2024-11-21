Авария случилась более полугода назад. Водитель скрылся с места происшествия.

В Омске прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении водителя, обвиняемого в совершении ДТП с пострадавшей.

Прокуратура города Омска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 47-летнего местного жителя. Он обвиняется по п. «б», «в» ч. 2 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, если оно совершено лицом, лишенным права управления транспортным средством, и сопряжено с оставлением места его совершения).

Авария произошла более полугода назад. По версии следствия, в ночное время 4 мая омич без прав ехал за рулем «Лады». И в районе перекрестка улицы 33-й Северной с улицей Красный Пахарь он несвоевременно обнаружил стоящий перед светофором автомобиль «Ниссан» и допустил с ним столкновение. В результате аварии 48-летняя пассажирка иномарки получила телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред ее здоровью.

Вину в совершении преступления водитель признал полностью, пояснив, что уехал с места ДТП, поскольку попытался оперативно оказать помощь пострадавшей. Но потом на место не вернулся, полагая, что это должна была сделать его бывшая супруга, которая является собственником транспортного средства.

Уголовное дело прокуратура направила в Первомайский районный суд Омска для рассмотрения по существу. Санкция статьи предусматривает наказание до 7 лет лишения свободы.