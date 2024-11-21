Ранее этот статус имела компания Red Wings, но ее сотрудничество с Омским аэропортом вышло недолгим.

Накануне в Москве в рамках «Транспортной недели» состоялась рабочая встреча главы Росавиации Дмитрия Ядрова с губернатором Омской области Виталием Хоценко. Как сообщает пресс-служба федерального агентства, на встрече обсуждались в том числе перспективы появления в Омском аэропорту базового перевозчика и развитие маршрутной сети этой воздушной гавани.

Долгие годы базовым перевозчиком была компания «Омскавиа». После ее банкротства аэропорт долгие годы оставался без базового перевозчика. В декабре 2021 года в Омском аэропорту начала базироваться авиакомпания Red Wings. Сотрудничество продолжалось всего несколько месяцев, после чего перевозчик ушел.

Сейчас ведется активная подготовка к строительству нового международного аэропорта Омск-Федоровка. Накануне губернатор Хоценко презентовал его сибирскому и уральскому полпредам. Проект получил одобрение со стороны Правительства РФ. В 2026–2027 годах из федерального бюджета на него будет выделяться по 4,9 млрд рублей.