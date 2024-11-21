Омичка продала квартиру и взяла кредит.

Первый раз 67-летней жительнице мошенники позвонили в сентябре. Незнакомец сообщил о письме, которое пришло в почтовое отделение, и попросил продиктовать код из СМС-сообщения, чтобы оформить доставку на дом.

Через некоторое время к ней обратился «сотрудник Центробанка» и настаивал на сбережении банковских счетов, поскольку секретные цифры были переданы мошенникам, а это значит, что они уже оформили кредит на 290 000 рублей. Чтобы списать кредит, пенсионерка оформила эквивалентный заем и купила телефон за 17 тысяч рублей. Мошенники объяснили ей, как установить специальное приложение, после чего женщина перевела оставшиеся деньги.

Дальше «представитель Центробанка» шокировал еще одной новостью: квартира пенсионерки по доверенности была передана другому человеку. Теперь, чтобы защитить квартиру, нужно сделать фиктивную продажу. Главное условие, чтобы все прошло гладко, – об этом нельзя никому и ничего говорить, а если вдруг придут с проверкой полицейские, они окажутся ненастоящими. 3 100 000 рублей, которые женщина получила от банка за продажу квартиры, оказались на счетах мошенников. Через несколько дней к этой сумме добавилось еще около 1 миллиона рублей из ее личных сбережений, взятых в долг у родственников и знакомых.

Женщина осознала, что ее обманули, рассказала обо всем дочери и обратилась в полицию. В общей сложности она потеряла 4,3 млн рублей.

Следователь возбудил уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Начаты оперативные мероприятия и следственные действия для выявления и поиска аферистов, обманувших пенсионерку и лишивших ее квартиры и денег.