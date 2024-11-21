Омск-Информ
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Поставщик будет отгружать техническую соль на протяжении двух с половиной месяцев.

Бюджетное учреждение «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» подписало крупный контракт на поставку технической соли для обработки омских дорог в зимний период. Соответствующие торги выиграло ООО «РегионСольТорг» из Екатеринбурга. Контракт заключен на 56,55 млн рублей.

Согласно условиям соглашения, соль будет поставляться в период с 16 декабря 2024 года до 28 февраля 2025-го. Возить ее будут на базы дорожно-эксплуатационных управлений УДХБ, расположенных во всех округах Омска. Учреждение в общей сложности закупит примерно 7 тыс. тонн технической соли.

·Авто

Поставщик будет отгружать техническую соль на протяжении двух с половиной месяцев.

Бюджетное учреждение «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» подписало крупный контракт на поставку технической соли для обработки омских дорог в зимний период. Соответствующие торги выиграло ООО «РегионСольТорг» из Екатеринбурга. Контракт заключен на 56,55 млн рублей.

Согласно условиям соглашения, соль будет поставляться в период с 16 декабря 2024 года до 28 февраля 2025-го. Возить ее будут на базы дорожно-эксплуатационных управлений УДХБ, расположенных во всех округах Омска. Учреждение в общей сложности закупит примерно 7 тыс. тонн технической соли.