Омск-Информ
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·Происшествия

Школьник спрыгнул с крыши сарая и угодил грудью на забор. Ребенку понадобилась срочная операция.

На севере Омской области, в деревне Окунево Муромцевского района, произошел несчастный случай с ребенком. В понедельник, 18 ноября, в больницу доставили 12-летнего школьника, который упал с высоты на забор.

Во время игры во дворе мальчик забрался на крышу сарая, спрыгнул оттуда вниз и угодил грудью на забор. Травмы оказались серьезными, у пострадавшего открылось внутреннее кровотечение, врачи удалили ему селезенку, сообщает портал «СуперОмск». По факту несчастного случая проводится проверка.

·Происшествия

Школьник спрыгнул с крыши сарая и угодил грудью на забор. Ребенку понадобилась срочная операция.

На севере Омской области, в деревне Окунево Муромцевского района, произошел несчастный случай с ребенком. В понедельник, 18 ноября, в больницу доставили 12-летнего школьника, который упал с высоты на забор.

Во время игры во дворе мальчик забрался на крышу сарая, спрыгнул оттуда вниз и угодил грудью на забор. Травмы оказались серьезными, у пострадавшего открылось внутреннее кровотечение, врачи удалили ему селезенку, сообщает портал «СуперОмск». По факту несчастного случая проводится проверка.