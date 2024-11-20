Омск-Информ
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·Политика

Проект строительства нового международного аэропорта одобрили полпред президента в СФО и правительство РФ. На него в федеральном бюджете заложены средства.

В рамках проходящей в Москве «Транспортной неделе» губернатор Омской области Виталий Хоценко представил сибирскому и уральскому полпредам Анатолию Серышеву и Артему Жоге проект строительства нового международного аэропорта «Омск-Федоровка».

Как отметил Хоценко, новый аэропорт позволит не только увеличить объем пассажирских перевозок, но и даст стимул для развития градостроительного потенциала Омска.

Полпред президента в СФО и правительство России одобрили проект строительства аэропорта. В федеральном бюджете на 2026-2027 годы на реализацию проекта заложены 4,9 млрд рублей ежегодно. Строить аэропорт ООО «Омскаэроинвест», власти региона подписали с компанией концессионное соглашение. Объект планируется сдать к 2028 году.

·Политика

Проект строительства нового международного аэропорта одобрили полпред президента в СФО и правительство РФ. На него в федеральном бюджете заложены средства.

В рамках проходящей в Москве «Транспортной неделе» губернатор Омской области Виталий Хоценко представил сибирскому и уральскому полпредам Анатолию Серышеву и Артему Жоге проект строительства нового международного аэропорта «Омск-Федоровка».

Как отметил Хоценко, новый аэропорт позволит не только увеличить объем пассажирских перевозок, но и даст стимул для развития градостроительного потенциала Омска.

Полпред президента в СФО и правительство России одобрили проект строительства аэропорта. В федеральном бюджете на 2026-2027 годы на реализацию проекта заложены 4,9 млрд рублей ежегодно. Строить аэропорт ООО «Омскаэроинвест», власти региона подписали с компанией концессионное соглашение. Объект планируется сдать к 2028 году.