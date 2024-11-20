Мужчина получил ранение, но не стал вызывать скорую.

Следственный комитет России по Омской области завел уголовное дело после гибели 38-летнего мужчины от ножевого ранения. Инцидент произошел 17 ноября в квартире дома, расположенного на улице Гуртьева в Москаленках Москаленского района.

34-летняя сожительница мужчины вызвала скорую, когда нашла тело погибшего. Следователи выяснили, что женщина причастна к гибели сельчанина.

По версии следствия,16 ноября она выпивала вместе с сожителем. Во время застолья между ними произошла ссора, во время которой женщина ударила мужчину ножом. Однако пострадавший решил, что рана не опасная, и не стал вызывать скорую помощь.

Вечером 17 ноября сожительница вернулась домой с работы и увидела, что мужчина умер. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего». Расследование продолжается.