Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Происшествия

Мужчина получил ранение, но не стал вызывать скорую.

Следственный комитет России по Омской области завел уголовное дело после гибели 38-летнего мужчины от ножевого ранения. Инцидент произошел 17 ноября в квартире дома, расположенного на улице Гуртьева в Москаленках Москаленского района.

34-летняя сожительница мужчины вызвала скорую, когда нашла тело погибшего. Следователи выяснили, что женщина причастна к гибели сельчанина.

По версии следствия,16 ноября она выпивала вместе с сожителем. Во время застолья между ними произошла ссора, во время которой женщина ударила мужчину ножом. Однако пострадавший решил, что рана не опасная, и не стал вызывать скорую помощь.

Вечером 17 ноября сожительница вернулась домой с работы и увидела, что мужчина умер. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего». Расследование продолжается.

·Происшествия

Мужчина получил ранение, но не стал вызывать скорую.

Следственный комитет России по Омской области завел уголовное дело после гибели 38-летнего мужчины от ножевого ранения. Инцидент произошел 17 ноября в квартире дома, расположенного на улице Гуртьева в Москаленках Москаленского района.

34-летняя сожительница мужчины вызвала скорую, когда нашла тело погибшего. Следователи выяснили, что женщина причастна к гибели сельчанина.

По версии следствия,16 ноября она выпивала вместе с сожителем. Во время застолья между ними произошла ссора, во время которой женщина ударила мужчину ножом. Однако пострадавший решил, что рана не опасная, и не стал вызывать скорую помощь.

Вечером 17 ноября сожительница вернулась домой с работы и увидела, что мужчина умер. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего». Расследование продолжается.