Омск-Информ
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·Общество

Клуб готов нанять специалиста, но не сообщает, сколько готов ему платить.
В омском хоккейном клубе «Авангард» открылась вакансия сервисмена. Специалисту предстоит точить коньки спортсменов на станке Blademaster.
От кандидатов требуют знание устройства и кинематических схем заточных станков различных конструкций, знание устройства и применения различных приспособлений, способов крепления лезвий к хоккейным ботинкам, знание способов крепления и балансировки шлифовальных кругов.
Возможна частичная занятость либо совмещение. Работодатель также предлагает ДМС и корпоративные занятия спортом.
Размер зарплаты в объявлении не указали.
1495
·Общество

Клуб готов нанять специалиста, но не сообщает, сколько готов ему платить.
В омском хоккейном клубе «Авангард» открылась вакансия сервисмена. Специалисту предстоит точить коньки спортсменов на станке Blademaster.
От кандидатов требуют знание устройства и кинематических схем заточных станков различных конструкций, знание устройства и применения различных приспособлений, способов крепления лезвий к хоккейным ботинкам, знание способов крепления и балансировки шлифовальных кругов.
Возможна частичная занятость либо совмещение. Работодатель также предлагает ДМС и корпоративные занятия спортом.
Размер зарплаты в объявлении не указали.
1495