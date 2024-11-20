Спикер регионального парламента поздравил мам с наступающим праздником.

Председатель Законодательного собрания Омской области Александр Артемов поучаствовал в открытии выставки «Мое особенное счастье». Эта фотовыставка посвящена мамам детей с ограниченными возможностями здоровья.

Экспозиция насчитывает более 40 портретов мам с детьми. Идея выставки в том, чтобы показать любящих мам-героев. Они ежедневно совершают важную работу, воспитывая особенных детей. Это требует огромных физических и моральных сил. Благодаря их усилиям дети получают возможность социализироваться, учатся самостоятельности, находят свое призвание в жизни и как итог – становятся счастливыми, полезными членами общества.

Герои фотовыставки приняли участие в ее открытии. Спикер регионального парламента во время встречи с ними отметил важность всесторонней поддержки семей, которые воспитывают детей с ограниченными особенностями здоровья.

Организаторы проекта говорят, что фотовыставка реализована для того, чтобы мамы смогли вырваться из суеты будней и поделиться своим жизненным опытом.

Экспозицию можно будет посетить в течение двух недель.