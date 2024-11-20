Лидер партии «Новые люди» уверен, что эта мера позволит увеличить доходы бюджета.

Накануне прошла встреча между президентом России Владимиром Путиным и лидером партии «Новые люди» Алексеем Нечаевым. Депутат предложил новые идеи по наполнению бюджета вместо новых трат: брать деньги не с россиян, а с мигрантов и западных компаний.

По словам лидера партии «Новые люди», мигранты легко зарабатывают в России по 1,5 млн рублей в год. А за разрешение на работу платят копейки: в среднем 90 тысяч за годовой патент. В итоге получается, что в бюджет страны они отдают меньше граждан России.

Алексей Нечаев предложил президенту поднять стоимость патента в полтора раза. На эти деньги партия «Новые люди» предлагает создать в России систему Мигрант ID. Еще до въезда в страну мигрант должен будет сообщить о наличии судимостей и заболеваниях, месте проживания и работы, сроке пребывания.

Если заявку одобрят, на границе мигрант сдаст биометрию и экзамен по русскому языку. Без Мигрант ID нельзя будет снять квартиру, устроиться на работу и получить банковские услуги. Всех, кто не оформит Мигрант ID в установленный срок, депортируют.

Второе предложение Нечаева – повысить пошлины на товары из недружественных стран. Такой эксперимент уже запустили полтора года назад по инициативе партии «Новые люди». Всего несколько товарных категорий принесли стране 27 млрд рублей. Алексей Нечаев предложил не останавливаться на достигнутом и повысить пошлины для всех стран коллективного Запада.

– Ушедшие компании начинают возвращаться. Но Россия – не проходной двор, – подчеркнул Нечаев. – Нам нужно растить свои сильные предприятия. Повышенные пошлины в этом деле помогут.

По расчетам лидера партии «Новые люди», повышенные пошлины принесут в бюджет страны до 100 млрд рублей за год. Эти деньги Нечаев предложил направить на поддержку российских предприятий.