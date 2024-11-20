Омск-Информ
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·Политика

Андрей Сухарев продолжит работать в этой должности еще год.
Сегодня исполняющий обязанности губернатора Омской области Дмитрий Ушаков подписал распоряжение о назначении первого заместителя министра здравоохранения. С 21 ноября эту должность на 1 год снова займет Андрей Сухарев.
Отметим, что первым заместителем министра здравоохранения Сухарев работает с декабря 2020 года. Он курирует вопросы организации и оказания медпомощи населению, лекарственного обеспечения, санитарно-эпидемиологического благополучие, стратегию развития и реформирование здравоохранения.
Ранее сообщалось, что в отставку ушла заместитель министра здравоохранения Ольга Скрипкина.
·Политика

Андрей Сухарев продолжит работать в этой должности еще год.
Сегодня исполняющий обязанности губернатора Омской области Дмитрий Ушаков подписал распоряжение о назначении первого заместителя министра здравоохранения. С 21 ноября эту должность на 1 год снова займет Андрей Сухарев.
Отметим, что первым заместителем министра здравоохранения Сухарев работает с декабря 2020 года. Он курирует вопросы организации и оказания медпомощи населению, лекарственного обеспечения, санитарно-эпидемиологического благополучие, стратегию развития и реформирование здравоохранения.
Ранее сообщалось, что в отставку ушла заместитель министра здравоохранения Ольга Скрипкина.